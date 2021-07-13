Регулятор США сообщил, что вакцина Johnson & Johnson повышает риск развития редкого аутоиммунного заболевания

Регулятор США: вакцина Johnson & Johnson повышает риск развития редкого аутоиммунного заболевания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции американской компании Johnson & Johnson может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом гласят обновленные рекомендации Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

В частности, данный препарат "повышает риск (развития) синдрома Гийена-Барре в течение 42 дней после вакцинации". Это аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. Однако специалисты регулятора до сих пор уверены, что польза препарата перевешивает его возможный вред. Также подчеркивается, что риск развития данного заболевания "очень низок".

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита - воспалительные состояния сердца, симптомы которых включают одышку, а также проблемы с сердцебиением и боль в груди. Согласно приведенным данным, всего в Европейском союзе использовали около 177 миллионов доз вакцины Pfizer, зарегистрировали 145 случаев миокардита и 138 – перикардита. Препарат Moderna ввели 2 миллиона раз, после чего было выявлено по 19 случаев обоих видов заболеваний сердца.