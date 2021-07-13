Ленинградская область в аномальную жару повышает надежность подачи питьевой воды

В Никольском Тосненского района идет расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области из-за аномальной жары резко выросло потребление воды. При этом из-за того, что дачники часто используют питьевую воду для полива грядок, она не всегда доходит до остальных потребителей. Губернатор региона Александр Дрозденко 12 июля обсудил с главами районных администраций проблему снабжения питьевой водой.

Руководитель области подчеркнул: в первую очередь необходимо поставлять воду постоянно проживающим в населенных пунктах жителям. А садоводства должны снабжаться в тех объемах, на которые у них заключены договоры с поставщиком. Александр Дрозденко считает недопустимой ситуацию, когда в садоводствах используют питьевую воду для полива и наполнения бассейнов, и в итоге драгоценной влаги не хватает остальным потребителям. Яркий пример такой ситуации – села Никольское, Ульяновка и Красный Бор в Тосненском районе. В выходные забор воды здесь подскочил в три раза. Чтобы в будущем водных ресурсов хватало на всех – и на дачников, и на местных жителей, здесь ведутся работы по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Они помогут увеличить запасы питьевой воды в районе.

- В Никольском ведется расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров. До конца года работы на объекте будут завершены, - сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин. - Там же строится водовод его пропускная способность составит 6,6 тысяч кубометров в сутки, общая протяженность сети водоснабжения более 7 тысяч погонных метров.

В Ульяновке строители возводят водопроводную насосную станцию, производительность которой составит до 5 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в населенном пункте строятся дополнительные резервуары чистой воды и новый водовод до водопроводной насосной станции. Когда эти работы будут завершены, надежность водоснабжения района повысится в несколько раз.

В других районах Ленинградской области ситуация со снабжением питьевой водой остается стабильной благодаря новым скважинам, а также установке мощных насосов. На днях новые скважины были запущены в Рощино Выборгского района и в Сосново Приозерского района.

Нынешний 2021 год в Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко объявил Годом чистой воды. Главная цель нацпроекта «Чистая вода» – увеличить долю ленинградцев, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 96,1% в городах и до 83,5% в сельской местности. В области строятся шесть крупных водоочистных сооружений: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. Кроме того, за два года Леноблводоканал установит в регионе 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и 31 модульное очистное сооружение для очистки сточных вод. По мнению экспертов, модульные конструкции оптимально подходят для небольших населенных пунктов: они доступны по цене и позволяют оперативно провести их монтаж и запуск.