ВОЗ призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцин от коронавирусной инфекции и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой. Главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан назвала такой подход «опасной тенденцией», указав на отсутствие данных о безопасности такой практики.

«Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания (вакцин на разных этапах вакцинации). В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу», - заявила научный сотрудник организации. ВОЗ предупредила, что на сегодняшний день недостаточно реальных, подтвержденных научными исследованиями свидетельств о воздействии на человека применения подобного «коктейля».

Как писал сайт kp.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не располагает данными, которые подтверждали бы необходимость повторной вакцинации против коронавируса. Однако эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстрана признала, что со временем эффективность полученной с прививкой защиты от заболевания COVID-19 снижается.