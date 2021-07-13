Французский регулятор оштрафовал Google на 500 млн евро

Google Фото: REUTERS

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google. Компании придется выплатить 500 млн евро. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник, 13 июля, на его сайте регулятора.

В сообщении уточняется, что антимонопольный регулятор оштрафовал Google за невыполнение нескольких судебных постановлений, которые были вынесены корпорации в апреле прошлого года.

Как передает Agence France-Presse, штраф был выписан за то, что компания «не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента».

Напомним, в конце июня Еврокомиссия (ЕК) официально начала антимонопольное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли американская компания нормы Европейского союза по конкуренции. Ранее власти США подали обвинили корпорацию Google в нарушении антимонопольного законодательства, и монополизации рынка.