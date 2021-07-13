Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 июля 2021 10:29

Россия направила посольству США ноту после кражи ж/д указателя в Тверской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сотрудника америанского посольства, совершившего кражу, отправили домой
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
МИД РФ направил посольству США ноту после кражи ж/д указателя в Тверской области

МИД РФ направил посольству США ноту после кражи ж/д указателя в Тверской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России направило американскому посольству ноту после похищения дипломатом США стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области. Инцидент произошел весной 2021 года.

- Они его (сотрудника) вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов, они (посольство США) имеют право иммунитет снять и предать его местному суду, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее Мария Захарова оценила сообщения о том, что несколько причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза были информаторами ФБР. Она рассказала, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США, чтобы разобраться с причастностью американской ЧВК к убийству Моиза.