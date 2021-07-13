На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку: "Снова ты? Опять?" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Греческий спасатель на Крите снова спас российскую женщину, тонувшую там же год назад.

Как передает греческое общественное телевидение ERT, спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Ираклионе в Сталиде из штормовых волн спас тонувшую пожилую женщину. Ведь именно ее он вытащил из воды на том же пляже год назад, когда ее также унесло течением.

Уточняется, что 75-летняя россиянка является постоянной жительницей этого района. В этот день она спустилась на пляж искупаться, однако из-за сильного течения не смогла выбраться на берег.

«Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году», - передает телеканал.

Сам Макридакис заявил телеканалу, что был настолько удивлён, что сказал женщине: «Снова ты? Опять?».

В шутку спасатель назвал женщину своим лучшим клиентом, попросив ее больше не купаться в подобных условиях без разрешения спасателей.