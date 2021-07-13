Роспотребнадзор рекомендовал делать прививку от гриппа только спустя месяц после вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре рекомендовали делать прививку от гриппа только спустя месяц после вакцинации от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно проекту постановления Роспотребнадзора, прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Соблюдение порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям... в том числе в части соблюдения интервала не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2, — гласит текст проекта.

Региональным властям поручат проконтролировать иммунизацию от гриппа сотрудников образовательных учреждений, а также вводить временные ограничительные меры, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%. Она отметила, что ориентиром для различных отраслей пока остается вакцинация не менее 60% работников. Попова уточнила, что в 60% учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной.