Маск поаплодировал Рогозину за призыв к миллиардерам по космосу Фото: REUTERS

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил высказывание генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее призвал российских миллиардеров вкладываться в развитие космических технологий.

В минувшие воскресенье, 11 июля, глава Роскосмоса прокомментировал полет на орбиту британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле.

«Когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Маск одобрил это высказывание, ответив на этот пост в комментариях двумя эмодзи аплодисментов.

Напомним, Брэнсон полетел в космос вместе с топ-менеджерами своей организации. Перед полетом все участники прошли специальную подготовку. В момент полета на корабле находились несколько человек, среди которых пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор компании Бетт Мозес, операционный инженер Колин Бэннетт, глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла. Полет прошел успешно. Как заявил потом британский миллиардер, он долго мечтал об этом моменте, но не был готов к таким прекрасным видам Земли с высоты.