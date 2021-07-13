Около 30 человек у парламента Литвы требуют не пускать в страну нелегальных мигрантов из Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 30 человек у здания литовского парламента требуют не впускать в Литву нелегальных мигрантов.

Как передает агентство BNS, люди выступают против нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в страну из Белоруссии.

Напомним, ранее Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией для усиления контроля за потоком нелегальных мигрантов. В начале июля Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов.

Накануне комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Еврокомиссия готова выделить Литве 10 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией. При этом ранее ЕК заявляла, что не готова дать Вильнюсу деньги на строительство забора на границе с Белоруссией, однако в минувший понедельник, 12 июля, Европейское пограничное агентство заявило о проведении срочной операции на литовско-белорусской границе в связи увеличившимся потоком мигрантов.