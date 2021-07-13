В России 13 июля 2021 выявлено 24 702 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией во вторник, 13 июля.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 4 991. Второе место по количеству заболевших остается у Московской области с показателем 2 550. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 936 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зафиксированы во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 11,7 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зарегистрировали 780 летальных исхода, что является рекордным показателем за все время пандемии, а полностью выздоровели 19 566 человек.

Таким образом, по состоянию на вторник, 13 июля, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 5 833 175 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 144 492 заболевших, а полностью выздоровели 5 236 214 пациента.