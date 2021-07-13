В России от коронавируса за сутки умерли 780 человек

С начала эпидемии жертвами инфекции в стране стали 144 492 человека Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России медработники зафиксировали еще 780 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за весь период пандемии в стране. Таким образом, всего с начала эпидемии жертвами инфекции на российской территории стали 144 492 человека. Такие данные во вторник, 13 июля, привел Оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 24 702 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны. Таким образом, по состоянию на вторник, 13 июля, общее число инфицированных коронавирусом за весь период пандемии в России возросло до 5 833 175 человек.

Кроме того, согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа полностью выздоровели еще 19 566 пациентов, а всего с начала пандемии - 5 236 214 человека.