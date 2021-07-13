Роспотребнадзор назвал возможным заболевание одновременно двумя штаммами коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавирусной инфекции возможны. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Случаи двойного заражения различными штаммами одного и того же вируса известны давно», - заявила она, отметив, что неоднократно были описаны случаи «практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2».

Как сообщила эксперт НИИ эпидемиологии, случай заражения двумя штаммами коронавирусной в России был зарегистрирован еще в 2020 у пожилой женщины.

Эксперт уточнила, что заболевание несколькими штаммами может протекать в более тяжелой форме, однако часто просто длится дольше. По его словам, чаще всего так заражаются люди с ослабленным иммунитетом. Как правило, это касается пожилых людей.

Напомним, ранее врачи в Таиланде выявили случаи инфицирования одних и тех же пациентов одновременно двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «альфа».