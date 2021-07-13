Политологи прокомментировали желание Зеленского привлечь США к переговорам по Донбассу

Политологи объяснили желание Зеленского привлечь США к проблемам на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Юрий Светов и политолог, экономист Александр Дудчак оценили желание президента Украины Владимира Зеленского привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе. Светов отметил, что такие заявления свидетельствуют лишь о нежелании политика соблюдать Минские соглашения.

«Это всё попытки негодными средствами заставить делать других партнёров то, чего хочет только он», — цитирует эксперта RT.

В свою очередь Дудчак добавил, что форматы переговоров могут быть разными, но украинскому президенту все равно придется урегулировать вопросы в первую очередь с представителями ДНР и ЛНР.

«В первую очередь, Зеленский должен сесть за стол переговоров с лидерами республик, тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно. Зеленский даёт понять, что без США ничего не способен сделать — вероятно, так надо понимать», - выразил свое мнение эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, что он бы хотел, чтобы в переговорах в нормандском формате принял участие также лидер США Джо Байден. Политик добавил, что пока не обсуждал с другими участниками переговоров эту идею, передает телеканал «360».

Добавим также, что во время встречи с Ангелой Меркель Зеленский попытался обсудить вопросы по «Северному потоку – 2», но получил отказ немецкой стороны. Канцлер напомнила, что энергетические проблемы не касаются «нормандского формата», передает Пятый канал.