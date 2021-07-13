Владимир Зеленский потребовал гарантии "нормального газоснабжения" после запуска "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о "нормальном газоснабжении" после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Как пишет газета Der Spiegel, украинский лидер во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель потребовал от ФРГ 2-3 миллиарда долларов компенсации, кредит на 5 миллиардов евро, а также гарантии на 10 лет по транзиту газа через Украину со стороны России.

Зеленский пытался отговорить Германию от реализации проекта, однако позиция страны осталась неизменной.

- Позиция правительства Германии по "Северному потоку — 2" неизменна и известна украинской стороне, — заявили в немецком правительстве в день встречи Зеленского и Меркель.

Ранее президент Зеленский назвал газопровод "оружием" против Незалежной и европейских стран, а также обещал обсудить этот вопрос с Меркель, которая не раз говорила, что немецкая сторона выступает за проект, и не изменит своей позиции по "Северному потоку – 2".