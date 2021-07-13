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Общество13 июля 2021 12:33

Депутат Говорин прокомментировал предложение увеличить отпуск некурящим сотрудникам

Политик заявил, что такая мотивация действительно может оказаться эффективной
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Некурящим россиянам предложили продлить отпуск на 10 дней

Некурящим россиянам предложили продлить отпуск на 10 дней

Фото: Shutterstock

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил инициативу увеличить отпуск некурящим работникам. Политик назвал идею правильной.

«Сама идея в целом правильная. Мы должны снижать уровень потребления табака, алкоголя, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. И это нужно делать не только мерами наказания... В населении чётко укоренилось, когда мы говорим об ответственном отношении, что будет какая-то ответственность, наказание», — цитирует депутата RT.

При этом Говорин отметил, что для поощрения здорового образа жизни достаточно, например, двух дополнительных дней отдыха.

«Работодателям мы можем дать рекомендации: стимулируйте тех, кто ведёт здоровый образ жизни, алкоголь не употребляет, не курит, ну дайте ему два дня оплачиваемых к отпуску. Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная», - добавил политик.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил, что работодатели и само государство несут издержки из-за вредных привычек сотрудников. В связи с этим он предложил поощрять здоровый образ жизни и давать по 10 дополнительных дней к отпуску некурящим работникам, передает Пятый канал.

Напомним, ученые рассказали, с какой скоростью организм восстанавливается после отказа от курения. По данным исследователей, процесс очищения начинается с первых дней после отказа, но идет медленно. К примеру, легкие могут восстановиться полностью только лет через пять, передает телеканал «360».