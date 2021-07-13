Глава Амурской области Василий Орлов: «Потребность дальневосточных регионов в вакцине будет учтена в приоритетном порядке»

Дальневосточные регионы России получат вакцину от COVID-19 в приоритетном порядке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дальневосточные регионы получат новую партию вакцины от COVID-19 в приоритетном порядке, сообщил глава Амурской области Василий Орлов. По словам губернатора, вопрос с нехваткой вакцины в российских регионах обсуждался на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

- Нам пообещали, что в среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Потребность дальневосточных регионов в поставках вакцины будет учтена в приоритетном порядке, - подчеркнул Василий Орлов. - Ситуация с дефицитом вакцины сегодня в подавляющем большинстве регионов, мы здесь не единственные.

По словам губернатора, чтобы привить от COVID-19 до 1 сентября 60% населения региона, Приамурью еженедельно требуется около 30 тысяч доз вакцины.

- Мы попросили Минздрав России, чтобы нас в график ставили с примерным расчетом 30 тысяч доз вакцины сейчас и 30 тысяч доз еженедельно. Тогда мы сможем достигнуть поставленной задачи – вакцинировать 60 % населения до 1 сентября, - рассказал Василий Орлов.

Ранее в Приамурье направили около 187 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Медики региона уже использовали 87,8% доз. Первый компонент вакцины получили более 167 тысяч человек (это 46,1% от населения, подлежащего плановой вакцинации), вторым компонентом привились более 113 тысяч человек (31,3%). Лучше всего вакцинация проходит в Селемджинском районе области: там прививку сделали 96,6% населения. На втором месте - Шимановский район, где привились 87,9% подлежащих вакцинации жителей.

- Мы сейчас развили очень хорошие темпы по вакцинации, - отметила глава регионального Минздрава Светлана Леонтьева. - В связи с быстрой реализацией вакцины в некоторых медицинских учреждениях сформированы листы ожидания, сейчас туда вносят всех желающих провакцинироваться, в том числе и предприятия. Темпы у нас отличные, ожидаем поставки вакцины.