Талибан* пригрозил атаковать турецкие силы из-за присутствия в Афганистане Фото: Александр КОЦ

Талибан* выступил против размещения турецких военных на территории Афганистана, заявив, что это нарушает суверенитет страны.

Как говорится в заявлении талибов*, решение Анкары «опрометчиво», и является нарушением суверенитета и территориальной целостности, а также «противоречит национальным интересам». «Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана», - отмечает движение.

Уточняется, что Талибан* будет рассматривать присутствие иностранных военнослужащих любой страны как оккупацию, и предупреждает Турцию, что если ее военные останутся на территории Афганистана, то им окажут сопротивление, а вся ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела».

«Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши», - говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара предложила обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода американских войск при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже глава военного ведомства заявил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Как сообщил в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Анкара планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода американских военных из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация