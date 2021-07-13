Эксперт объяснил, почему сейчас не стоит вкладывать деньги в биткоин

Аналитики посоветовали не покупать пока биткоины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рынок криптовалют развивается, появляется много новых проектов, поэтом торопиться и вкладывать деньги сейчас в биткоин не стоит. Такое мнение выразил директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

«Кроме того, в настоящее время интерес к монете сократился, что также оказывает влияние на динамику её курса. Как минимум до конца года будет продолжаться период, который называется криптозимой», - цитирует эксперта Life.ru.

Напомним, ранее председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд сделал громкий прогноз, объявив, что сейчас биткоин находится на стадии обвала и в скором времени может потерять 70-80% стоимости, опустившись до 10-15 тысяч долларов, передает ФАН.

Добавим, во вторник, 13 июля, курс доллара на Московской бирже продолжает снижаться. Утром уровень «американец» значительно опустился и подошел вплотную к 74 рублям, передает «Свободная пресса».