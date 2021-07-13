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Общество13 июля 2021 13:46

В Кремле сообщили, что казаки войдут в состав Росгвардии

Это касается тех регионов, где проживает много казаков, уточнил Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что казаки войдут в состав Росгвардии

Дмитрий Песков сообщил, что казаки войдут в состав Росгвардии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что казаки будут действовать в составе Росгвардии.

- У Росгвардии хватает, просто есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться и так далее. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет, будет все в составе Росгвардии, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что это касается тех регионов, где проживает много казаков.

Ранее постпред главы государства Юрий Чайка сообщил, что терское войсковое казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Министерства обороны России и частями Росгвардии, отметив, что казаков могут привлекать к охране и защите государственных объектов и обеспечению общественной безопасности. По его словам, Владимир Путин поддержал эту инициативу.