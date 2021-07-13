Еврокомиссия: страны ЕС вправе вводить обязательную вакцинацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия сообщила, что не принимает решений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, однако вопрос остается в компетенции национальных правительств, и отдельные государства Европейского Союза вправе вводить такие меры.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти страны вводят обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников по всей республике, а также допустил введение обязательной вакцинации для всех французов.

Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у немецкого правительства нет намерения вводить обязательную вакцинацию. По ее словам, готовность жителей страны прививаться от коронавируса высокая.

Днем ранее, 12 июля, сообщалось, что число привитых от коронавируса в Германии впервые превысило количество не получивших ни одной дозы вакцины. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан проинформировал в Twitter, что 35,4 млн жителей страны, или 42,6% населения «получили полную защиту» от коронавируса. Как минимум один компонент, по оценке ведомства, получили 48,6 млн жителей (58,5%).