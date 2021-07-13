Пассажиры просили задержать открывшего аварийный выход мужчину

Пассажиры рейса просили задержать открывшего аварийный выход мужчину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиры рейса просили задержать мужчину, который открыл аварийный выход самолета "Боинга 747" 11 июля 2021 года. Об этом рассказала свидетельница инцидента.

- Я видела, как несколько женщин подошли к сотрудникам полиции и указали на этого человека. Мол, вот он сейчас открыл аварийный выход, арестуйте его. Но полицейские не отреагировали. Сказали, чтоб пассажирки звонили в дежурную часть, — рассказала свидетельница.

По словам собеседницы kp.ru мужчина сообщал, что ему плохо, и ему нужен воздух. Кто он открыл дверь аварийного выхода, то встал на колени и начал дышать. Пассажиры отреагировали на инцидент по-разному.

Напомним, двухэтажный "Боинг 747-400" в ночь на 11 июля 2021 должен был вылететь из Москвы в Турцию. На борту находилось около 500 российских туристов. Вылет, как говорят пассажиры, задерживался из-за какой-то технической неполадки. В салоне стало очень душно. В какой-то момент один из пассажиров подошел к запасному выходу и открыл люк наружу.