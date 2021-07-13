Рябков: Россия поддерживает усилия руководства Кубы по нормализации обстановки в стране

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе встречи с послом Кубы в России Хулио Гармендией Пеньей сообщил, что Москва солидарна с кубинским руководством, и готова оказать всемерную поддержку по возвращению ситуации в нормальное русло. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки … С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщается, в ходе встречи была отмечена недопустимость вмешательства извне и «иных деструктивных действий», которые могут привести к дестабилизации на Кубе.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия. Как отмечается кубинским дипломатом «были даны комментарии по развитию ситуации на Кубе и вокруг нее, а также мерам, предпринимаемым кубинским правительством по обеспечению общественного порядка в стране».

Как писал сайт kp.ru, на Кубе в настоящее время проходят крупнейшие за последние 30 лет митинги: на улицы вышли тысячи людей с требованиями снизить цены и ликвидировать проблемы с продуктами, а также с призывами скорее провести вакцинацию от коронавируса. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников и защитников Кубинской революции выходить на улицы.