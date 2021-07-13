Академик РАН рассказал, почему молодеют болезни сердца

Кардиолог рассказал, почему молодеют болезни сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болезни сердца существенно молодеют, а инфаркт и инсульт в 35 лет – уже не новость. Об этом рассказал вице-президент Российского кардиологического общества академик РАН Юрий Беленков. Он отметил, что когда пришел в профессию, его пациентам было не меньше 65 лет, а теперь – в два раза меньше.

«Я уже примерно 50 лет помогаю людям с кардиологией. Когда я пришел, то рубежным возрастом считалось 65 лет. Потом — 55 лет, потом — 45 лет. А сейчас, согласно данным прошлого года, указан возраст 35 лет. Сейчас уже не сюрприз инфаркт в 40 лет, инсульт в 35 лет», - цитирует врача «Ридус».

По словам медика, болезни сердца и сосудов молодеют, в основном, из-за малоподвижного образа жизни современной молодежи, а также из-за большого числа людей с лишним весом.

«Избыточная масса тела, как мы говорим, чтобы не обидеть пациентов, наеденные дополнительные килограммы тоже вызывают повышение давления. Но ожирение бывает даже у как будто стройных мужчин и стройных женщин — так называемое висцеральное ожирение, то есть отложение жира внутри брюшной полости, вокруг сердца. Этот жир активен гормонально и вызывает в организме реакции, которые приводят к повышению артериального давления», - рассказал академик.

Врач добавил, что если до 35 лет состояние сосудов еще модно улучшить благодаря корректировке питания и образа жизни, то после 35 лет помочь могут только лекарства.

Напомним, ранее хирург-кардиолог Алексей Федоров назвал самую уязвимую категорию людей на жаре. По его словам, хуже всего высокие температуры переносят гипертоники, люди с ишемической болезнью сердца, а также те, у кого были инфаркты или инсульты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».