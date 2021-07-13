Ротшильды подали на Чехию жалобу в ЕСПЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потомки миллиардера Альфонса Ротшильда обратились с жалобой на Чехию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает сетевое издание Hlidaci pes, Ротшильды добиваются возвращения усадьбы Шилгержовице, расположенной на северо-востоке Чехии. Она была конфискована нацистами после оккупации Чехословакии в марте 1939 года. Гитлеровцы отбирали собственность из-за еврейского происхождения владельца.

После окончания Второй мировой войны усадьбу не вернули Ротшильдам, а в 1948 году с приходом к власти в Чехословакии коммунистов решить эту проблему стало невозможно. Однако после изменения политического строя в стране, в ноябре 1989 был принят закон о реституциях, согласно которому данная усадьба должна быть возращена потомкам ее владельца.

Ранее суды Чехии отказались рассмотреть иск потомков одного из богатейших людей Европы, ссылаясь на недостаток подтвержденной документами доказательной базы. Как сообщает издание, Ротшильды рассматривают этот факт как «узаконивание нацистских антиеврейских мер эпохи Холокоста».

Напомним, ранее неизвестные ограбили особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда во Франции. Грабители вынесли деньги и украшения на сумму от 200 до 400 тысяч евро.