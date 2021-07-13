ВЦИОМ: около 70% россиян считают себя счастливыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян (68 процентов) считают себя счастливыми. Такие данные приводит исследование ВЦИОМ, который в рамках проведенного опроса попытался выяснить так называемый индекс счастья российских граждан.

Как сообщается, опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. «Скорее да» ответили 45 респондентов, «определенно да» заявили 38 процентов опрошенных, ответ «скорее нет» выбрали 10 процентов граждан, а «определенно нет» - пять процентов. Затруднились ответить два процента россиян.

Таки образом индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, в текущем году составил 68 процентов.

Отмечается, что по данном показателю настроения российских граждан вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также был равен 68 процентов. В 2017 и в 2019 годах он составлял 73 процента и 75 процентов, соответственно.

Напомним, ранее аналитики назвали самые счастливые города России. В тройку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.