Александр Мясников прокомментировал новые рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

Минздрав РФ готовит обновление рекомендаций по лечению коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

В Минздраве РФ готовят новые, уже двенадцатые по счету, рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников прокомментировал появление очередного документа. Врач отметил, что в случае работы с такой новой и малоизученной инфекцией, как коронавирус, регулярная корректировка рекомендаций по лечению – нормальная практика.

«Это в порядке вещей, когда главная медицинская организация выпускает новые рекомендации по лечению болезни, особенно такой болезни, как коронавирус: малоизученной и коварной. За рубежом профессиональные медицинские организации выпускают подобные рекомендации, или гайдлайны, тоже с повышенной частотой. Мы, в конце концов, каждый день сталкиваемся с чем-то новым. Поэтому новые рекомендации — это хорошо, мы этого ждём», - цитирует медика News.ru.

При этом врач выразил мнение о том, что было бы неплохо привести рекомендации по лечению коронавируса к единым стандартам по всему миру. В настоящее же время каждая страна лечит пациентов с одним и тем же заболеванием по-разному.

«Я бы хотел надеяться, что новые гайдлайны будут совпадать с теми, которые присутствуют в подобных международных медицинских журналах. Надеюсь, что мы будем идти в ногу с миром», - добавил Мясников.

Напомним, ранее о том, что Минздрав готовит новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, сообщил главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Он отметил, что в методических документах будут прописаны усовершенствованные подходы к лечению COVID-19, пишут «Известия».