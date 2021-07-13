Вильфанд: температура в России будет высокой до конца лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно предварительным прогнозам, температура на территории всей России будет высокой до конца лета. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам оцениваем, что и вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими», - заявил эксперт в ходе пресс-конференции во вторник, 13 июля, в Москве.

Вильфанд отметил, что погода будет «нервничать». По его словам, на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее синоптики сообщили, что в столице до конца недели - воскресенья, 18 июля, ожидается жаркая погода с температурой +33... +34 градуса, что на семь градусов выше климатической нормы, а похолодание, согласно прогнозам, может вернуться в Москву только к концу следующей недели. При этом, как сообщили эксперты, прошедшие дожди создадут эффект тропиков. В итоге «будет не только жарко, но и душно».