Песков напомнил, что изображение Гитлера на обложках книг недопустимо по закону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изображения военных преступников могут размещаться в книгах и учебных материалах только как справочную информацию, а популяризация их личностей и деятельности недопустима. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения об изъятии из книжных магазинов материалов с изображением Адольфа Гитлера в соответствии с законом, запрещающим публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников.

«Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идет о справочной информации и так далее, изображения внутри книги... [то это допустимо]», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что запрет не предполагает изъятия книг, где изображения содержатся внутри издания, в качестве справочного материала. «Эксцессы исполнения могут быть, есть всегда и везде, они все корректируются. Я не вижу просто повода для вопроса», - отметил он.

Напомним, ранее в России были приняты закон запрете демонстрации изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны, а также распространения нацистской атрибутики, и закон о запрете публичного отождествления действий и целей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.