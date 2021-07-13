Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 июля 2021 15:15

Песков напомнил, что изображение Гитлера на обложках книг недопустимо по закону

Представитель Кремля прокомментировал изъятие из магазинов книг с изображением лидера нацистской Германии
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Песков напомнил, что изображение Гитлера на обложках книг недопустимо по закону

Песков напомнил, что изображение Гитлера на обложках книг недопустимо по закону

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изображения военных преступников могут размещаться в книгах и учебных материалах только как справочную информацию, а популяризация их личностей и деятельности недопустима. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения об изъятии из книжных магазинов материалов с изображением Адольфа Гитлера в соответствии с законом, запрещающим публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников.

«Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идет о справочной информации и так далее, изображения внутри книги... [то это допустимо]», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что запрет не предполагает изъятия книг, где изображения содержатся внутри издания, в качестве справочного материала. «Эксцессы исполнения могут быть, есть всегда и везде, они все корректируются. Я не вижу просто повода для вопроса», - отметил он.

Напомним, ранее в России были приняты закон запрете демонстрации изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны, а также распространения нацистской атрибутики, и закон о запрете публичного отождествления действий и целей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.