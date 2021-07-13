Вильфанд предупредил о «махровой жаре» и «мешках холода» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На следующей неделе в европейской части России и на Дальнем Востоке ожидается аномально жаркая погода, в то время как в Сибирь придет похолодание. Об этом во вторник, 13 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в российских регионах, где прогнозируют потепление, температура будет выше нормы на восемь - девять градусов.

«Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России... На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», - рассказал специалист на пресс-конференции.

Однако в Западной Сибири, а также на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края синоптики прогнозируют заметный «мешок холода». В этих регионах ожидается температура ниже нормы на четыре – шесть градусов.

Как писал сайт kp.ru, Вильфанд также сообщил, что метеорологи ожидают, что вторая половина этого месяца, а также август также будут жаркими, однако возможны колебания температур.