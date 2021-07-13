ВШЭ будет пускать непривитых студентов на пары только с ПЦР-тестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не переболевших коронавирусной инфекцией и не привитых от заболевания студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с начала учебного года будут пускать на очные пары в ограниченных группах только со свежим ПЦР-тестов. Об этом во вторник, 13 июля, говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Отмечается, что первокурсники университета из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября текущего года.

- Студенты из «зоны риска» по коронавирусу будут допускаться на офлайн-занятия в малых группах только при наличии у них ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней. Первокурсники, которые не болели коронавирусом и не сделали прививку, будут допускаться на очные занятия до 30 сентября. Для них ВШЭ организует возможность пройти вакцинацию в стенах университета, - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 июля 2021 года МГУ имени Ломоносова перестал допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию и не болели коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, по сообщению Минобрнауки России, вузы имеют право не допускать к работе сотрудников из «зоны риска» на фоне пандемии коронавирусной инфекции.