Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сомневающихся привиться от коронавируса, однако заявила, что у немецкого правительства нет намерения вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, отметив, что готовность жителей страны прививаться от COVID-19 высокая.

«Мы не намерены идти путем, по которому сейчас пошла Франция. Мы сказали, что обязательной вакцинации не будет», - заявила глава немецкого правительства во вторник, 13 июля, во время посещения берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха.

По словам Меркель, обязательная вакцинация не приведет к укреплению доверия населения к мерам правительства страны по борьбе с пандемией. Как она считает, властям необходимо больше сконцентрироваться на продвижении прививочной кампании.

Днем ранее, 12 июля, сообщалось, что число привитых от коронавируса в Германии впервые превысило количество не получивших ни одной дозы вакцины. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил в Twitter, что 35,4 млн жителей страны, или 42,6% населения «получили полную защиту» от коронавируса. При этом, по оценке ведомства, как минимум один компонент получили 48,6 млн жителей (58,5%).

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в стране вводят обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников, а также допустил введение обязательной вакцинации для всех французов. Как писал сайт kp.ru, Еврокомиссия заявила, что страны ЕС вправе вводить обязательную вакцинацию.