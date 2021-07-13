Коронавирус стал причиной более 5,5 тысячи смертей в Москве в июне 2021 Фото: REUTERS

В июне текущего 2021 года коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной 5 527 смертей на территории Москвы. Об этом во вторник, 13 июля, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

- От коронавируса в качестве основной причины смерти в минувшем месяце скончались 4 886 человек, еще 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующей инфекцией. Данное заболевание оказало существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае, - говорится в сообщении.

По информации департамента здравоохранения Москвы, в общей сложности в июне в российской столице зарегистрирован 16 271 случай смерти.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки по всей России от коронавируса умерли еще 780 человек, что стало максимальным показателем за весь период пандемии в стране. С начала эпидемии жертвами инфекции стали 144 492 россиянина.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80 процентов, чтобы победить пандемию.