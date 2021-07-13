Депздрав: жара стала одной из причин роста смертности в Москве в июне 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аномальная жара стала одной из причин высокого показателя смертности в Москве в июне этого года. Такое заявление приведено на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы», - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, среди других причин, на которые указал депздрав столицы была коронавирусная инфекция. В ведомстве сообщили, что именно COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной 5 527 смертей в Москве в июне 2021 года.

Напомним, в столицу опять пришла жара. Как сообщали синоптики, до конца недели – воскресенья, 18 июля, в столице ожидается жаркая погода с температурой +33... +34 градуса, что на семь градусов выше климатической нормы, а похолодание, согласно прогнозам, может вернуться в Москву только к концу следующей недели. При этом, эксперты отметили, что прошедшие дожди создадут эффект тропиков. В итоге «будет не только жарко, но и душно».