Синоптик предупредил о жаре в Москве до конца недели: "Такое случается крайне нечасто" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предложил не обращать такое внимание на погодные рекорды в Москве, а отметить то, что семидневная жара является очень продолжительным периодом.

«Ну, бог с ними, с рекордами, рекорды – это не самое главное. Дело в том, что действительно семидневная жара – это очень продолжительный период», - заявил специалист, напомнив, что этот продолжительный период наступил после девятидневной волны тепла в июне.

По его словам, «на финишную прямую» эта волна тепла в Москве и Подмосковье выйдет только в субботу-воскресенье, 17-18 июля. Как он отметил, до этого времени температура в столицу будет 30 градусов и выше.

«До субботы включительно у нас 30 градусов и выше. Да, могут быть локальные грозовые дожди, но они принесут только дополнительную духоту в воздух, а сейчас пока воздух достаточно сухой. Днем 30% влажности – это очень неплохой показатель. А ближе к субботе, когда пойдут локальные грозовые дожди, может стать более душно», - сообщил он.

Шувалов сообщил, что на сегодняшний день отклонение от среднего значение в Подмосковье составляет семь – восемь градусов, а севернее и девять - десять градусов выше нормы. «И для летнего периода это очень значительная величина. Это то, что случается крайне нечасто в погодных условиях», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, аномальную жару назвали одной из причин высокого показателя смертности в Москве в июне этого года.