Автор идеи увеличить отпуск для некурящих: «Ситуация катастрофически сложная» Фото: REUTERS

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. В эфире Радио «Комсомольская правда» во вторник, 13 июля, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» объяснил свою инициативу тем, что ситуация с курением в России катастрофически сложная.

По его словам, в первую очередь цель данной инициативы – вызвать большой общественный резонанс по обсуждению проблемы курения. В 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов штук сигарет, не считая кальяны и электронные сигареты.

- Ситуация катастрофически сложная. Если вы курите классические сигареты, я вам советую обратить внимание на пачку и понять, что там нету даже состава того, что вы курите. Кроме того, наша инициатива находится в ракурсе добиться справедливости. Некурящие работают местами за курящих по временным промежуткам. Тем более, такая мера будет хорошим подспорьем для тех, кого называют пограничный потребитель – у кого нет такой глубокой степени зависимости, - объяснил Султан Хамзаев.

Член ОП напомнил, что курение вредит здоровью, вызывая тяжелую форму зависимости для организма. По его мнению, необходимо поощрять и поддерживать людей, которые отказались от курения. Султан Хамзаев добавил также, что вся нагрузка на медицину, связанная с лечение заболеваний, возникающих из-за курения, ложится на бюджет страны: медицине в этой области необходима разгрузка, поэтому следует сокращать объемы курения.

- Обратите внимание, что все поддерживают инициативу, кроме фейковых общественных организаций, которые сидят на коленке у табачных транснациональных корпораций, - отметил руководитель «Трезвой России».

Султан Хамзаев заключил, что государство и общество в целом должны выстроить правильный вектор по сокращению объемов курения табака в стране.

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