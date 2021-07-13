Верховная рада отклонила закон о легализации марихуаны на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская Верховная рада в первом чтении отказалась принять проект закона о легализации на территории страны марихуаны в медицинских целях и отправила его на доработку. Заседание прошло во вторник, 13 июля.

За проект на внеочередном заседании парламента проголосовали 184 депутата при 226 необходимых. При этом 240 депутатов Рады проголосовали за решение отправить законопроект на доработку.

Документ предлагал сформировать на Украине нормативные условия для законного оборота конопли в определенных законодательством целях, например, для использования в медицине или научно-технической деятельности.

В апреле текущего года украинское правительство исключило препараты на основе каннабиса "Дронабинол", "Набинол" и "Набиксимолс" из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В декабре 2020 года в Верховной раде зарегистрировали проект закона о легализации медицинского каннабиса.