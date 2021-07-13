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В мире13 июля 2021 19:53

Английские болельщики пытались сорвать флаг Болгарии с посольства, перепутав его с итальянским

Футбольные фанаты устроили погромы после поражения Англии на чемпионате Европы
Ксения АНУФРИЕВА
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Английские болельщики пытались сорвать флаг Болгарии с посольства, перепутав его с итальянским

Английские болельщики пытались сорвать флаг Болгарии с посольства, перепутав его с итальянским

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разъяренные после поражения Англии на чемпионате Европы по футболу английские болельщики пытались сорвать флаг Болгарии с посольства страны в Лондоне, спутав его с похожим итальянским флагом. Об этом во вторник, 13 июля, рассказал журналист брюссельской интернет-газеты EurActiv Георгий Готев на своей странице в Twitter.

Футбольные фанаты в британской столице хотели отомстить Италии, сорвав флаг страны с посольства. В итоге пострадал флаг соседнего посольства Болгарии: вероятнее всего, кто-то из разгневанных болельщиков в суматохе перепутал их, ведь на флагах изображены одинаковые цвета, но в другом порядке и направлении.

Флаг Италии

Флаг Италии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщал kp.ru, в минувшее воскресенье после поражения англичан в финале европейского чемпионата футбольные фанаты из Англии устроили погромы. В Великобритании полицейские задержали более 130 человек, примерно 19 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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