Арестованный в Минске россиянин Дудников написал явку с повинной. Фото: Страница Егора Дудникова во «ВКонтакте»

Арестованный на территории Белоруссии гражданин России Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следователями. Об этом во вторник, 13 июля, сообщил государственный телеканал ОНТ.

В эфире телевизионного канала сегодня вечером показали короткий сюжет, в котором Дудников сам сообщает, что полностью сотрудничает со следствием.

20-летний россиянин был задержан белорусскими правоохранительными органами 5 мая. Его предъявили обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Под стражей Егор Дудников останется до 6 августа текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российские дипломаты из посольства в Белоруссии посетили задержанных на территории республики россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова. У них нет жалоб на условия содержания и состояние здоровья.