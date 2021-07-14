ФАС рассказала о попытках мировых фармкомпаний нажиться на продаже противоковидных лекарств в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для мировых фармацевтических компаний на фоне пандемии коронавирусной инфекции настало время «золотой лихорадки». Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Тимофей Нижегородцев в интервью сайту kp.ru рассказал о попытках иностранных производителей нажиться на продаже в России лекарств, которые помогают при коронавирусе.

Подобная ситуация произошла с препаратом ремдесивиром – одним из немногих лекарств, которые помогают при лечении коронавируса у взрослых с пневмонией, требующей дополнительной оксигенотерапии.

- Американский производитель ремдесивира намерен был поставлять его в Россию по 30 тысяч рублей за упаковку. При этом фармкомпания разрешила 127 странам, включая Казахстан и Белоруссию, с которыми Россия находится в едином экономическом пространстве, продавать этот препарат по цене 2 500 - 6 000 рублей. Мы спросили, а почему нам за 30 тысяч? А они: так вы же богатая страна. В общем, не договорились, - рассказал Тимофей Нижегородцев.

Замглавы ФАС отметил, что патентообладатель отказался от всех вариантов сотрудничества, а также не представил критериев, которые бы объясняли такой дискриминационный подход в отношении России. Более того: чуть позже ремдесивир включили в список жизненно важных лекарств, а американская компания не подала документы на регистрацию цены на свой препарат.

- Так они создали риск отсутствия жизнеспасающего лекарства в стране. Но без препарата мы не остались. Отечественная компания разработала и зарегистрировала дженерик, власти разрешили его выпуск по цене 7 400 рублей. Благодаря этому он у нас есть в обращении и активно применяется, - заключил Тимофей Нижегородцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, девять руководителей зарубежных фармацевтических компаний после начала вакцинации от коронавирусной инфекции в мире стали миллиардерами. Пять из них связаны с американской компанией Moderna, еще трое – с китайской CanSino Biologics и один - с BioNTech.

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ФАС о ценах на лекарства: «Спрашиваем у американцев: почему продаете нам лекарства втридорога? А они: ну вы же богатая страна»

Замруководителя Службы Тимофей Нижегородцев — о том, кто и почему завышает цены на необходимые препараты (подробности)