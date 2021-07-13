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Общество13 июля 2021 21:41

Instagram запустил новую функцию для безопасности пользователей

Соцсеть запустила функцию Security Checkup, которая поможет защитить аккаунты от взлома
Ксения АНУФРИЕВА
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Instagram запустил новую функцию для безопасности пользователей

Instagram запустил новую функцию для безопасности пользователей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Социальная сеть Instagram запустил новую функцию для обеспечения безопасности пользователей - Security Checkup. Об этом во вторник, 13 июля, говорится в сообщении компании.

- С сегодняшнего дня в социальной сети появится новая функция Security Checkup, которая поможет пользователям защитить свои аккаунты. Security Checkup предложит пользователям, аккаунты которых быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты учетной записи, - говорится в сообщении.

Пользователи Instagram, чьи аккаунты в сети могут быть подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в учетную запись с других устройств, а также убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями или обновить информация для восстановления доступа к своим аккаунтам.

Специалисты компании также посоветовали для безопасности учетных записей в Instagram использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и электронную почту, чтобы социальная сеть имела возможность связаться с пользователем в случае необходимости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера российским пользователям стала доступна функция YouTube Shorts (beta) для создания коротких видеороликов.