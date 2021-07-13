В США считают «Северный поток — 2» угрозой для энергобезопасности Европы Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах считают, что трубопровод «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы и Украины. Об этом во вторник, 13 июля, заявил заместитель помощника американского государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который сейчас находится с визитом на Украине.

- Мы считаем, что этот проект – это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит, что она лидер Европы, но мы говорим: а что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и европейских стран? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер Германии Ангела Меркель будет в Вашингтоне. Посмотрим, что она скажет, - заявил Джордж Кент в интервью телеканалу «Украина 24».

Напомним, сегодня глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что «единственным приемлемым» вариантом для украинской стороны вляется заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет под гарантии в качестве «компенсации» за «Северный поток — 2».