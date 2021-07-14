В России предложили запретить плавающие ставки по ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России предложили запретить плавающие ставки по целому ряду потребительских кредитов, в том числе и по ипотеке. Соответствующий законопроект разработал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, и вскоре документ будет представлен на рассмотрение депутатам Госдумы.

Проект закона предполагает с 1 апреля 2022 года запретить плавающие ставки в тех случаях, когда сумма предоставляемого кредита или обязательства по его предоставлению не превышает установленный правительством минимальный размер. Такой запрет предлагается установить и в отношении займов сроком свыше 20 лет, а также на срок менее одного года. Уточняется, что эта мера нужна для того, чтобы защитить интересы заемщиков — обычных граждан страны (то есть, физических лиц), сообщает газета «Известия».

Эксперты отмечают, что кредиты с плавающей ставкой выгодны банкам, поскольку таким образом они в условиях макроэкономической нестабильности перекладывают часть своих процентных рисков на заемщика.

«Выдавая такой кредит, финансовый институт получает гарантию, что при изменении внешнего фактора (курса валют, учетной ставки ЦБ или другого индикатора) банк поднимает ставку процента и минимизирует свои финансовые потери. Клиент же изначально получает кредит по более выгодной цене, так как банк не закладывает прогнозируемые риски в стоимость финансового продукта», пояснил изданию владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Напомним, как писал сайт kp.ru,с 1 июля 2021 года в России начнут меняться условия льготной ипотеки для граждан. «КП» вместе с экспертами разбиралась, помогут ли новые условия льготной ипотеки вернуть стоимость «квадратного метра» с небес на землю.