Правительство поддержало закон об отмене штрафов с видеокамер, установленных не по ГОСТам

Штрафы с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам, могут отменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут отменить штрафы с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам: правительство поддержало разработанный в Совете Федерации законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), изменяющие процедуру наказания водителей за нарушения ПДД.

Авторы документа считают, что кабинет министров нужно наделить полномочиями по установлению новых требований к специальным техническим средствам (СТС), используемых для автоматической фиксации нарушений на дорогах, в частности – где они должны размещаться и как их применять (хранить информацию, обрабатывать и направлять в ГИБДД), сообщает газета «Известия».

На сегодняшний день стандарты не обязательны, но если закон примут, при фиксации нарушения не соответствующей требованиям правительства камерой не может быть начато административное производство. Или должно быть прекращено, если уже запущено. Эксперты считают, что это единственный способ решить проблему с незаконными штрафами.

Напомним, российские автомобилисты смогут оспаривать штрафы ГИБДД, пришедшие с камер фиксации нарушений, дистанционно – через портал госуслуг. Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, в каких случаях может понадобиться оспорить такое «письмо счастья», и как это правильно сделать.