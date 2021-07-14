К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились еще пять стран

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились еще пять стран, не входящие в Европейский союз – Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Страны – кандидаты (на вступление в содпужество) Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли – Исландия и Норвегия – присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС», - указывается в заявлении главы европейский дипломатии.

Жозеп Боррель добавил, что ЕС «принял это обязательство к сведению и приветствует его».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июня Европейский Союз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. В рамках новых мер Брюссель ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями с Минском, ограничил торговлю табачными изделиями и сырьем для них, а также доступ на свои финансовые рынки. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи.