США временно запретили ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию

Власти США вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, в том числе и из России, сообщает Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) США.

Уточняется, что такое решение было принято из-за угрозы распространения собачьего бешенства, а также «в целях обеспечения здоровья и безопасности собак, которые ввозятся на территорию США, и для защиты здоровья населения страны от повторного проникновения вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты».

В список, кроме России, попали Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Казахстан, Китай, страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. Как отметили в CDC, именно из этих государств «с высоким риском заражения бешенством» в Штаты ввозится около шести процентов зарубежных четвероногих друзей человека.

Исключения из нового правила предусмотрены только «в крайних случаях». Чтобы въехать на территорию США вместе с питомцем, нужно оформить специальную заявку не позже, чем за шесть недель до посещения страны, иначе пса отправят обратно за счет владельца. Как долго будет действовать запрет, в центре уточнять не стали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бешенство у человека: как распознать симптомы и когда нужно сделать прививку

Эксперты рассказали, как часто встречается бешенство у человека в нашей стране, как распознать симптомы и как быстро нужно сделать прививку (подробности).