Губернатор Флориды призвал компании США предоставить кубинцам доступ в Сеть

Губернатор Флориды Рон Десантис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал американские компании предоставить кубинцам доступ в Сеть, поскольку власти Кубы, по его мнению, из-за массовых протестов в стране «отключили интернет» населению. Глава региона отметил, что в штате работают компании, у которых есть такие возможности.

«Думаю, одна из вещей, которые мы должны иметь возможность сделать вместе с нашими частными компаниями, – это предоставить какой-то доступ к интернету через спутник», - приводит слова Рона Десантиса газета Miami Herald.

Губернатор пообещал обсудить эту идею с представителями местного бизнеса и выяснить, «какие имеются возможности» для реализации его предложения, а также напомнил, что во Флориде проживает много выходцев с Острова Свободы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья обвинил Соединенные Штаты в причастности к организации протестов. По его словам, в беспорядках участвовали «лица с криминальным прошлым и маргиналы».