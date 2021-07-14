Последние новости на утро 14 июля 2021: Украинский депутат заявил, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 14 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 14 июля 2021 года. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook прокомментировал отказ канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Украины Владимиру Зеленскому, который предлагал обсудить «Северный поток — 2» в нормандском формате. Украинский депутат отметил, что Меркель, как «воспитанная женщина», вежливо «послала» Зеленского с его предложением, «чтобы не обидеть».

К слову, украинскому лидеру во время переговоров с канцлером ФРГ так и не удалось добиться компенсаций за строительство российского газопровода. Спецкор «КП» Александр Коц подробно рассказал о визите Зеленского в Германию.

Накануне президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по поводу своей статьи «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, прокомментировал предложение украинского лидера о личной встрече, на которой, по мнению Зеленского, можно было бы обсудить «некоторые вещи», изложенные в этой публикации.

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Президент России рассказал, как и зачем писал свою статью «О единстве русских и украинцев» (подробности).