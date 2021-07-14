МИД Германии сообщил о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку — 2"

Глава МИД ФРГ сообщил о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку — 2" Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о прогрессе в переговорах с Соединенными Штатами Америки по газопроводу "Северный поток — 2".

- За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились, — цитирует министра агентство dpa.

Маас не стал уточнять, удастся ли достичь прогресса после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и американского лидера Джо Байдена. Он сообщил, что немецкая сторона видит свою цель и, скорее всего, достигнет ее.

Ранее заместитель помощника американского государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы и Украины. По его словам, Германия позиционирует себя как европейский лидер, но не может ничего сделать для того, чтобы "Россия не использовала газ как оружие против Украины и европейских стран".