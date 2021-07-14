Российские семьи назвали минимальный доход в пандемийный год

Семьи России назвали минимальный доход в пандемийный год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семьям России необходима минимальная сумма в 61 тысячу рублей в месяц в 2020 году. Это больше на 2,5 тысячи рублей, если сравнивать с 2019 года. Об этом гласят данные опроса Росстата.

- Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года увеличилась на 4%. При этом потребительские цены на товары и услуги выросли на 7% в этот период, — гласит текст итогов исследования.

Отмечается, что в 2019 году россияне называли сумму 58,5 тысячи рублей. В 2020 сумма выросла до 60,9 тысячи рублей. Больше всего минимальная сумма выросла у молодых семей с детьми — до 80,9 тысячи рублей. При рост составил 17%. Также на 13% выросли минимальная сумма у семей с детьми-инвалидами — до 88,4 тысячи рублей.

Ранее опрос показал, что россияне хотели бы получать 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Наиболее высокие запросы оказались у жителей Москвы, а самые скромные у представителей Кирова, Оренбурга и Липецка. Уточняется, что мужчинам в среднем для счастья нужно 192 тысячи, что гораздо больше, чем женщинам, которым достаточно 155 тысяч рублей.