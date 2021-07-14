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В мире14 июля 2021 9:54

В МИД РФ оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

За это время талибы* могут захватить еще несколько провинций страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МИД РФ предположил, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

МИД РФ предположил, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

Фото: REUTERS

Специальный представитель российского лидера по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов предположил, что активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца. За это время "Талибан"* может захватить еще несколько провинций.

- Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения - да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах, — цитирует Кабулова РИА Новости.

В начале июля движение "Талибан"* захватило районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Ранее новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай заявил, что приоритетом для армии страны является защита от талибов* основных городов, пограничных переходов и шоссе.

*Запрещенная в России террористическая организация